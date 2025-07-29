Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 18 Şüpheli Yakalandı

MERSİN'de mağdurların banka hesaplarını para karşılığında satın alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen suç örgütü üyesi 18 kişi yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütüne yönelik çalışma yapıldı. Yürütülen teknik ve fiziki takipli çalışmalar kapsamında suç örgütü üyelerinin, mağdurların banka hesaplarını para karşılığında satın alarak dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandığı tespit edildi. Özel harekat ve dron destekli düzenlenen operasyonda kimliği belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, farklı kişilere ait banka kartları ile 683 bin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,