Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltında

Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltında
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Mersin'de dolandırıcılık amaçlı banka hesapları kullanan 18 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çok sayıda banka kartı ve 683 bin lira ele geçirildi.

Mersin'de bazı kişilerin banka hesaplarını dolandırıcılık amaçlı kullandıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı kişilerin banka hesaplarını para karşılığında satın alıp dolandırıcılık amaçlı kullanan zanlılara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takip sonucu 18 şüphelinin adresleri belirlendi.

Adreslere özel harekat ekiplerinin katılımıyla düzenlenen dron destekli operasyonda 18 zanlı yakalandı.

İkametlerdeki aramada çok sayıda banka kartı ve cep telefonu ile 683 bin lira ele geçirildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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