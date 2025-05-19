Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Zanlıdan 3'ü Tutuklandı

Mersin'de kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla Almanya'da ikamet eden kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliğince, 15 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 1'i emniyetten serbest bırakıldı, 9'u adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan çağrı merkezinin kurucusu N.A, şirketin sorumlu müdürü M.B.H. ile M.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

N.A'nın kurduğu çağrı merkezi aracılığıyla Almanya'da ikamet eden yaşlı kişiler üzerinden haksız kazanç sağlandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliğince çalışma başlatılmıştı. Telefonla aradıkları Almanlara elektrik ve doğal gaz aboneliklerinin fiyatlarını indireceklerini söyleyip daha pahalı tarifelere taşıdıklarını ve bunun karşılığında bazı şirketlerden müşteri başına komisyon aldıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.