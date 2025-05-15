Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla Almanya'da ikamet eden kişileri dolandırdıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, N.A'nın kurduğu çağrı merkezi aracılığıyla Almanya'da ikamet eden yaşlı kişiler üzerinden haksız kazanç sağlandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çağrı merkezindeki şüphelilerin, telefonla aradıkları Almanlara elektrik ve doğal gaz aboneliklerinin fiyatlarını indireceklerini söyleyip daha pahalı tarifelere taşıdıklarını belirledi.

Şüphelilerin, bunun karşılığında bazı şirketlerden müşteri başına komisyon aldıkları, işlem ücretlerinin de bir süre Almanya'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen şirket sahibi N.A'nın hesabına gönderildiği tespit edildi.

Ekiplerin 3 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu düzenlenen operasyonda N.A. ve şirketin sorumlu müdürü M.B.H'nin de aralarında olduğu 2'si yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde 13 cep telefonu, 8 bilgisayar, 3 tablet, 13 bilgisayar kasası, kamera kayıt cihazı, doküman ve 31 bin 800 avro ele geçirildi.