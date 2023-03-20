Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Mersin'de ehliyetini çaldıkları kişinin banka hesabındaki parayı çektikleri ve adına kredi kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, polise başvuran Ç.A, adına çıkarılan telefon hattı ile banka hesabındaki 15 bin liranın çekildiği, farklı bankadan da 100 bin lira kredi kullanıldığı şikayetinde bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ç.A'nın ehliyetinin sosyal medyada tanıştığı bir kadın tarafından çalındığını belirledi.

Kadının ehliyeti verdiği R.U.Y'nin, Ç.A'ya benzeyen bir kişiyi "dublör" olarak kullanarak adına telefon hattı çıkardığı, bu şüpheliyle müştekinin hesabındaki parayı çektikleri ve kredi kullandıkları tespit edildi.

Polis, zanlılar R.U.Y. ile Y.B. ve R.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.U.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ev hapsi tedbiriyle salıverildi.

Zanlıların telefon hattı çıkardığı ve kredi kullandıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.