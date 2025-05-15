Mersin'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Mersin'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi
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Mersin'de yurt dışındaki vatandaşları dolandıran 10 şüpheli çağrı merkezi operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler, abonelik taşımak bahanesiyle mağdurlardan para topladığı belirlendi.

MERSİN'de çağrı merkezi kurup, 'ucuz abonelik' bahanesi ile yurt dışındaki yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran 10 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Mersin'in Mezitli ilçesinde çağrı merkezi kurup, yurt dışındaki yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran şüphelileri tespit etti. İyi derece yabancı dil bilen şüphelilerin, telefonla aradıkları mağdurların elektrik ve doğal gaz aboneliklerini uygun tarifeye taşıyacaklarını belirtip, para istedikleri belirlendi. Taşıma ücreti alan şüphelilerin parayı iş yeri sahibi N.A.'nın hesabına yatırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca müşteri başına komisyon aldıkları belirlendi.

2'Sİ YABANCU UYRUKLU

Bu tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İş yeri sahibi N.A. ile sorumlu müdür M.B.H.'nın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalandı. 2'si yabancı uyruklu olan şüphelilerin adreslerinde ve çağrı merkezinde yapılan aramalarda; 13 cep telefonu, 6 laptop, 3 tablet, 13 bilgisayar kasası, 1 kamera kayıt cihazı, 2 masaüstü bilgisayar, 31 bin 800 euro ve çok sayıda yazılı materyal ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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