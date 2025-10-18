Haberler

Mersin'de Doğal Gaz Sızıntısı Yangına Neden Oldu

Mersin'de Doğal Gaz Sızıntısı Yangına Neden Oldu
Tarsus ilçesinde doğal gaz sızıntısı sonrası sigara yakmak isteyen bir kişi yangına sebep oldu. Olayda 2 kişi yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde doğal gaz sızıntısı yaşanan alanda çakmakla sigara yakmak isteyen kişi yangına yol açtı. Yangında 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Akşemsettin Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında yerleşim yerlerine yakın bir noktada doğal gaz sızıntısı yaşandı. Mahallede durumu fark eden bir kişi, gaz şirketi ekiplerine ihbarda bulundu. İddiaya göre, ekipler olay yerine gelmeden önce bir kişi sızıntı olan yerde sigara yakmak için çakmağını kullanınca yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak doğal gaz vanasını kapattı ve yangının söndürülmesini sağladı. Sağlık ekipleri, yangını çıkardığı değerlendirilen kişi ile o esnada bölgeden geçerken yaralanan 1 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralıların durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
