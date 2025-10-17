Haberler

Mersin'de "Doğa Müfettişleri" projesi kapsamında öğrenciler çöp topladı

Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde "Doğa Müfettişleri" projesi kapsamında öğrenciler ormanlık alanda çöp topladı.

Erdemli Belediyesinin doğada farkındalık oluşturmak ve çevre bilincini daha geniş kesime yaymak için hazırladığı Doğa Müfettişleri projesi kapsamında etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda, Belediye Başkanı Mustafa Kara ve sosyal medya hesabından "takipçim kadar çöp topluyorum" kampanyasını başlatan 11 yaşındaki Aras Kayretli ile Şehit Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri ormanlık alanda temizlik çalışması yaptı.

Etkinlikte ormanlık alandan toplanan çöpler Sıfır Atık Müdürlüğü Ayrıştırma ve Kabul Merkezi'ne götürüldü.

Belediye Başkanı Kara, yaptığı açıklamada, Aras ve doğa müfettişlerinin geleceğe umut, çevreye nefes olduğunu belirtti.

Aras'ın Türkiye'ye çok güzel bir farkındalık oluşturduğunu dile getiren Kara, "Amacımız gençlerimize, yavrularımıza çevre, doğa, sıfır atık ve geri dönüşüm bilincini aşılamak. Aras kardeşimi tebrik ediyorum. Çok güzel bir farkındalık projesi başlattı ben de ilk günden beri takip ediyordum. Bugün de birlikteyiz. Kendi yaş gruplarına, kendinden küçük ve büyük herkese örnek oldu." diye konuştu.

Aras Kayretli de amacının takipçi kazanmak değil, doğa bilincini oluşturmak olduğunu belirterek, "Birçok çöp çıkararak doğamızı temizledik. Doğa ile iç içeyiz. Projemi farkındalık oluşturmak, ormanlara daha çok önem verilmesi için yaptım." dedi.

Program sonunda öğrencilere sertifika verildi.

