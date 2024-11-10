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Mersin'de Direksiyon Kontrolünü Kaybeden Otomobil Kaldırımda Yürüyen Kadına Çarptı

Mersin'de Direksiyon Kontrolünü Kaybeden Otomobil Kaldırımda Yürüyen Kadına Çarptı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Emel Özdemir hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde kaldırımda yürürken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarptığı Emel Özdemir, hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi D-400 Karayolunda meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki 06 EKS 479 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Emel Özdemir'e, ardından da çöp konteynerlerine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Özdemir'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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