Mersin'de Dilencilik Yapan Kadına 1406 Lira Ceza
Mersin'in Toroslar ilçesinde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadına, zabıta ekipleri tarafından 1406 lira idari ceza verildi. Kadının üzerinden 1032 lira para da ele geçirildi.
Mersin'in Toroslar ilçesinde dilencilik yapan kadına zabıta ekiplerince 1406 lira idari ceza verildi.
Yusuf Kılıç Mahallesi'nde G.K'nin esnaftan dilencilik yaptığı ihbarını alan Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri adrese gitti.
Bir süre takibe alınan G.K. zabıta ekiplerince yakalandı.
Kadının üzerinden çıkan 1032 liraya el konuldu.
Zabıta ekiplerince G.K'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 1406 lira idari ceza uygulandı.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel