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Mersin'de Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi Başladı

Mersin'de Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi Başladı
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Mersin'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kamuda görevli gönüllü eğiticilere dezenformasyonla mücadele eğitimi verilmeye başlandı. Eğitim programı, gençlere yönelik bilinçlendirme ve medya okuryazarlığını artırma amacı taşıyor.

Mersin'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca kamuda görevli gönüllü eğiticilere yönelik dezenformasyonla mücadele eğitimleri başladı.

Valilik himayesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi (MEÜ), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TRT Çukurova Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü" kapsamında hazırlanan "Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi"nin açılış programı, MEÜ Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Etkinliğe katılan Mersin Öğretmenler Tiyatro Topluluğu üyeleri, tiyatral dille dezenformasyonu sahneye taşıdı.

Programda konuşan MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, gerçeğin üzerini örtmeye çalışan dezenformasyonla mücadele etmek için bir araya gelindiğini söyledi.

Dezenformasyonun en çok gençlere etki ettiğinden bahseden Yaşar, "Gençleri bilgilendirmek, toplumun genelinde farkındalık oluşturmak, dijital okuryazarlığı yaygınlaştırmak ve dezenformasyonun önünü kapatmak amacıyla kurumlar arası işbirliğiyle çalışmalar yapıyoruz. Dezenformasyon, sınır tanımayan küresel bir risk. Bu risklerle mücadelede tüm kurumlara büyük görevler düşüyor." diye konuştu.

"Dezenformasyonla mücadele için medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme becerileri artırılmalı"

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da dezenformasyonun çarpıtılmış ve yanlış bilginin kamuoyu oluşturmak ya da kaosa yol açmak için sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri olduğunu belirterek, bu konuda mücadele edebilmek adına medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme becerilerinin artırılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz de daha sorumlu medya okuyucuları ve sosyal medya kullanıcıları olmak için hedeflenen seviyeye ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız ise dezenformasyonla mücadelenin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Eğitimlerde dezenformasyona karşı daha az dirençli olan gençleri bilgilendirmek, toplum genelinde nasıl daha sorumlu ve bilinçli medya okuryazarı ve sosyal medya kullanıcısı olunacağı konusunda farkındalık uyandırmak ve dezenformasyonla mücadele etmeyi amaçlamaktayız. Ülkemize değer katan kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde dezenformasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimize yürekten inanıyorum."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı Ümmühan Yücel tarafından yapılan sunumda, dezenformasyonla mücadelenin önemi ve ilgili alanlarda yürütülen çalışmalar anlatıldı.

Eğitim sonunda sertifika alacak kursiyerler, okullarda ve kurumlarda dezenformasyonla mücadele eğitimi verecek.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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