Mersin'de devrilen vincin altında kalan işçi öldü - Haberler

Mersin'de devrilen vincin altında kalan işçi öldü Mersin'in Akdeniz ilçesinde devrilen vincin altında kalan işçi yaşamını yitirdi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde devrilen vincin altında kalan işçi yaşamını yitirdi. Kazanlı Mahallesi'ndeki fabrikada çalışma yapan vinç, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Bu sırada bölgede bulunan işçi Yusuf Eriş (25) vincin altında kaldı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makinesinin altından kaldırdığı Eriş'in hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. AA / Sezgin Pancar - Güncel Kazanlı Akdeniz Mersin Güncel Haberler

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