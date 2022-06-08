Mersin'de devrilen vincin altında kalan işçi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de devrilen vincin altında kalan işçi öldü

AA - Sezgin Pancar - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de devrilen vincin altında kalan işçi öldü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde devrilen vincin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde devrilen vincin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Kazanlı Mahallesi'ndeki fabrikada çalışma yapan vinç, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Bu sırada bölgede bulunan işçi Yusuf Eriş (25) vincin altında kaldı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iş makinesinin altından kaldırdığı Eriş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Kazanlı Akdeniz Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title