Mersin'de Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü D.K. (61), hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Traktör, Koçmarlı Mahallesi'nde devrildi ve sürücü kurtarılamadı.
Traktörün altında kalan sürücü, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Sürücü D.K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel