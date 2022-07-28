Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, karısı yaralandı Mersin'in Toroslar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi, ağır yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı. Mersin'in Toroslar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi, ağır yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı. İsmail Evli (78) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Kaşlı Mahallesi'nde istinat duvarına çarparak devrildi. Sürücü ve eşi Ayşe Evli (72), traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, karı kocayı bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği, eşinin ağır yaralandığı belirlendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Serkan Avci Toroslar Mersin Güncel Haberler

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