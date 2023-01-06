Mersin'de devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Mersin'in Tarsus ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 33 AUM 58 plakalı kamyon, Buladan Esendolu mevkisindeki ormanlık alanda tomruk yüklenirken zeminin yumuşak olması nedeniyle kayarak şarampole devrildi. Kazada sürücü M.Y. yaralandı. Yaralı, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. M.Y, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Tarsus Mersin Güncel Haberler

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