Devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Burcu Kaya - Güncel
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Devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Uzuncaburç Mahallesi'nden ilçe merkezine ilerleyen A.K. (45) idaresindeki 33 K 1669 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, araçta bulunan Hamdi Sak (88) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı A.K, E.U. ve Ş.S, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Burcu Kaya - Güncel

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