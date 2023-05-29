Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Mersin'de devrilen minibüsteki 7 yolcu yaralandı

Mersin'de devrilen minibüsteki 7 yolcu yaralandı

Güncel Haberler

Mersin'in Silifke ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 7 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 7 yolcu hastaneye kaldırıldı.

D-400 kara yolu İmamuşağı Mahallesi İncekum mevkisinde Mustafa B, yönetimindeki 33 C 4535 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, minibüsteki yolculardan 7'si yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sürücü, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel

Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title