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Mersin'de depremlerden etkilenen 8 katlı bina tahliye edildi

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Mersin'de depremlerden etkilenen 8 katlı bina tahliye edildi

Mersin'in Mezitli ilçesinde, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden hasar gördüğü değerlendirilen 8 katlı bina boşaltıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden hasar gördüğü değerlendirilen 8 katlı bina boşaltıldı.

Dün akşam merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Tece Deniz Mahallesi'nde 40 daireden oluşan 8 katlı bitişik nizamdaki sitede hasar oluştuğu ihbarı yapıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Mezitli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri binada incelemelerde bulundu.

Yetkililer, yapıda "öne doğru oturma" olduğunu tespit etti.

Bina sakinleri, polis ve zabıta görevlileri nezaretinde tahliye edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Mezitli Mersin Hatay Güncel Haberler

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