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Mersin'de Depremde Hayatını Kaybedenler Dualarla Anıldı

Mersin'de Depremde Hayatını Kaybedenler Dualarla Anıldı
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Mersin'in Bozyazı ve Silifke ilçelerinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi. Hacı Mehmet Denizcioğlu Camisi'nde okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla hayatını kaybedenler yad edildi.

Mersin'in Bozyazı ve Silifke ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu'nun katılımıyla Hacı Mehmet Denizcioğlu Camisi'nde düzenlenen programda depremde vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Yakup Avcı tarafından dua edildi.

Programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Topsakaloğlu, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Silifke'de de İlçe Emniyet Müdürlüğünce anma programı düzenlendi.

Program kapsamında depremlerde yaşamını yitiren teşkilat mensuplarının ve ailelerinin mezarlarına ziyarette bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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