Mersin'de Depoda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Koyuncu Mahallesi'ndeki plastik kasa deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında depoda ve yanındaki evde hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen iki itfaiye eri tedavi edildi. Depo sahibi, yangın sırasında oğlunun düğününde olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle depoda ve yanındaki iki katlı evde hasar oluştu.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri, olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Bu arada, depo sahibi Ahmet Özdinli ile ailesinin yangının çıktığı sırada oğullarının düğününde oldukları öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel
