Mersin'de Depoda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde plastik kasa deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Koyuncu Mahallesi'ndeki plastik kasa deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle depoda ve yanındaki iki katlı evde hasar oluştu.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri, olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Bu arada, depo sahibi Ahmet Özdinli ile ailesinin yangının çıktığı sırada oğullarının düğününde oldukları öğrenildi.