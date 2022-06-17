Mersin'de denize giren 64 yaşındaki kadın boğuldu Mersin'in Erdemli ilçesinde denize giren 64 yaşındaki kadın boğuldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde denize giren 64 yaşındaki kadın boğuldu. Emekli öğretmen Saliha Keskin, sabah Akdeniz Mahallesi kıyısından denize girdi. Keskin'in suda kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Polis ekiplerince denizden çıkarılan kadının, yaşamını yitirdiği belirlendi. Keskin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Derviş Çömez - Güncel 112 Acil Çağrı Akdeniz Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin'de denize giren 64 yaşındaki kadın boğuldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.