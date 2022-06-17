Mersin'de denize giren 64 yaşındaki kadın boğuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de denize giren 64 yaşındaki kadın boğuldu

AA - Derviş Çömez - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de denize giren 64 yaşındaki kadın boğuldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde denize giren 64 yaşındaki kadın boğuldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde denize giren 64 yaşındaki kadın boğuldu.

Emekli öğretmen Saliha Keskin, sabah Akdeniz Mahallesi kıyısından denize girdi.

Keskin'in suda kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Polis ekiplerince denizden çıkarılan kadının, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Keskin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Derviş Çömez - Güncel

112 Acil Çağrı Akdeniz Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title