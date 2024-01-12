Mersin'de Denize Giren 2 Çocuk Boğuldu
Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 2 çocuk boğuldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 2 çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, balıkçı barınağı sahilinde denize giren, ismi öğrenilemeyen 2 çocuk, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Çocuklar, çevrede bulunanlar tarafından sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.