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Mersin'de Denize Giren 2 Çocuk Boğuldu

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 2 çocuk boğuldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 2 çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, balıkçı barınağı sahilinde denize giren, ismi öğrenilemeyen 2 çocuk, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çocuklar, çevrede bulunanlar tarafından sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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