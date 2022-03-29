Mersin'de denize düşen kediyi balıkçılar kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de denize düşen kediyi balıkçılar kurtardı

AA - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de denize düşen kediyi balıkçılar kurtardı

Mersin'in Erdemli ilçesinde denize düşen kedi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde denize düşen kedi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Erdemli Balık Barınağı'nda ağ temizleme ve tamir işi yapan balıkçılar, bir kedinin denize düştüğünü gördü.

Balıkçılar, kediyi balık kepçesiyle denizden çıkardı.

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, gazetecilere, ağları tamir ettikleri sırada bölgede birbiriyle oynayan iki kediden birinin denize düştüğünü gördüklerini belirterek, "Kediyi balık kepçesiyle denizden çıkardım. Çok korkmuştu. İyi ki buradaydık. Hayatını kurtarmış olduk." dedi.

AA / Güncel

Mersin, kedi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title