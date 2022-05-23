Denizde kaybolan Suriyeli genci arama çalışmaları sürüyor - Haberler

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Denizde kaybolan Suriyeli genci arama çalışmaları sürüyor

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Denizde kaybolan Suriyeli genci arama çalışmaları sürüyor

Mersin'in Mezitli ilçesinde, denizde kaybolan 21 yaşındaki Suriyeli genci arama çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, denizde kaybolan 21 yaşındaki Suriyeli genci arama çalışmaları devam ediyor.

Dün, Menderes Mahallesi sahillerinde denize girdikten sonra gözden kaybolan Suriye uyruklu İzzet Hamo için akşam saatlerinde ara verilen arama çalışmaları bugün tekrar başlatıldı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Mersin Büyük Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği ekipleri, bölgede Hamo'yu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Dün, Mezitli ilçesinde denizde kaybolan 21 yaşındaki Suriye uyruklu İzzet Hamo'yu arama çalışmaları başlatılmış, dalga boyunun zaman zaman yükseldiği denizde yapılan aramalara, olumsuz hava koşulları nedeniyle akşam saatlerinde ara verilmişti.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

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