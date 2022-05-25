Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - Haberler

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Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'in Mezitli ilçesinde denizde kaybolan 21 yaşındaki genci arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

Mersin'in Mezitli ilçesinde denizde kaybolan 21 yaşındaki genci arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

Menderes Mahallesi sahilinde 22 Mayıs'ta denize girdikten sonra gözden kaybolan Suriye uyruklu İzzet Hamo'yu bulmak için yürütülen çalışmalar sürdürülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği ekipleri, bölgede Hamo'yu bulmak için denizde tarama yaptı. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

Mezitli ilçesinde, 22 Mayıs'ta denizde kaybolan 21 yaşındaki Suriye uyruklu İzzet Hamo'yu bulmak için arama çalışmaları başlatılmıştı.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

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