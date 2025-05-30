Mersin'de Denizde Hortum Oluştu
Mersin'de meydana gelen sağanağın ardından Akdeniz açıklarında bir hortum oluştu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
MERSİN'de denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Kentte dün etkisini gösteren sağanağın ardından Akdeniz açıklarında hortum meydana geldi. Hortumu gören bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Hortum, bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.
Haber: Soner AYDIN-Kamera: MERSİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel