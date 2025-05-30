Mersin'de Denizde Hortum Oluştu

Mersin'de Denizde Hortum Oluştu
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Mersin'de meydana gelen sağanağın ardından Akdeniz açıklarında oluşan hortum, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Hortum kısa süre içinde etkisini yitirerek kayboldu.

MERSİN'de denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte dün etkisini gösteren sağanağın ardından Akdeniz açıklarında hortum meydana geldi. Hortumu gören bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Hortum, bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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