Mersin'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu
Mersin'in Akdeniz ilçesinde Atatürk Parkı sahilinde bir erkek cesedi tespit edildi. Ekipler, otopsi işlemleri için 70 yaşındaki Cahit Sevi'nin cesedini sudan çıkardı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Atatürk Parkı sahilinin kıyısında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Cahit Sevi'ye (70) ait olduğu belirlendi.
Sevi'nin cesedi, otopsi için hastane morguna konuldu.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel