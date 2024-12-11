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Mersin'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Mersin'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu
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Erdemli ilçesinde Alata Mahallesi'nde balık tutanlar, kıyıda erkek cesedi buldu. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik, cesedi sudan çıkararak hastane morguna götürdü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Alata Mahallesi'nde, barınak çevresindeki kıyıda balık tutarken suda erkek cesedi olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri cesedi sudan alarak botla kıyıya çıkardı.

Ceset, otopsi ve kimlik tespiti işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel
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