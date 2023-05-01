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Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu

Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu

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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Sahil bandındaki vatandaşlar, denizde hareketsiz duran bir kişiyi görmeleri üzerine durumu ilgililere bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve dalgıç polisler, bölgede bir süre arama yaptı.

Ekipler, yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir erkeğin cansız bedenini denizden çıkardı.

Ceset, otopsi ve kimlik tespiti işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Akdeniz Mersin Güncel Haberler

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