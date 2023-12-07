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Mersin'de Deniz Polisi Sahil Şeridinde Denetim Gerçekleştirdi

7 Aralık 2023 16:23 Son Güncelleme: 16:24 Abone Ol

Mersin'in Akdeniz ilçesinde deniz polisi, sahil şeridinde denetim gerçekleştirdi. Deniz Limanı Şubesi ekipleri, Karaduvar Balıkçı Barınağı'nın açığında botla denetim yaptı. Çalışmada 10 tekneyi inceleyen ekipler, 28 kişinin belgesini kontrol etti. Ekipler, deniz canlılarına zarar veren dip ağlarını da kaldırdı.