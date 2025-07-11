Mersin'de Deniz Paraşütü Direğe Çarptı, İki Kişi Yaralandı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir deniz paraşütü sahildeki direğe çarparak düştü. Olayda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sahildeki direğe çarptıktan sonra düşen deniz paraşütündeki 2 kişi yaralandı.

Kızkalesi'nde, 2 kişinin bulunduğu deniz paraşütü sahildeki direğe çarptıktan sonra düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel
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