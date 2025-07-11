Mersin'de Deniz Paraşütü Direğe Çarptı, İki Kişi Yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir deniz paraşütü sahildeki direğe çarparak düştü. Olayda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde sahildeki direğe çarptıktan sonra düşen deniz paraşütündeki 2 kişi yaralandı.
Kızkalesi'nde, 2 kişinin bulunduğu deniz paraşütü sahildeki direğe çarptıktan sonra düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel