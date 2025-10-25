Mersin'de deniz kıyısına giysi ve tekstil atıklarını atan firma tespit edildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, deniz kıyısına yakın bölgeye çok sayıda giysi ve tekstil atığı bırakan firmanın tespit edildiği bildirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, 22 Ekim'de Karaduvar Mahallesi sahiline tonlarca giysi ve tekstil atığı dökülmesi üzerine Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'in talimatları doğrultusunda Şehit Natık Karadeniz Polis Merkezi Amirliği'ne başvuru yapıldı.

Başvuru sonrasında yapılan incelemede, giysi ve tekstil atığını döken kamyonun plakası ve kayıtlı olduğu firma tespit edildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Bu arada, kamyonun giysi ve tekstil atığı bırakması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, halk sağlığını tehdit eden, çevreyi ve doğayı kirleten kişi veya kuruluşlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Karaduvar sahilinde yaşanan bu olay, çevreye ve insan sağlığına karşı büyük bir sorumsuzluktur. Akdeniz Belediyesi olarak çevreyi kirleten hiçbir eyleme göz yummayacağız. Emniyet güçlerimizle işbirliği içinde süreci yakından takip ediyoruz."