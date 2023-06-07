Mersin'de Deniz Dibi Temizliği Yapıldı

Mersin'de Çevre Haftası kapsamında gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde çanak anten, market arabası, halat, lastik ve plastik atık çıktı. Etkinliğe Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri katıldı.

MERSİN'de Çevre Haftası kapsamına gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde çanak anten, market arabası, halat, lastik ve plastik atık çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında 'Deniz Dibi Temizliği ve Dalış Etkinliği' düzenlendi. Etkinliğe Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri katıldı. Program kapsamında dalgıçlar, deniz dibinden market arabası, halat, çanak anten, plastik atık ve ekosisteme zarar veren çok sayıda atık topladı. Etkinlik sonunda farkındalık oluşturmak için atıklar kıyıda sergilendi.

MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, denize atılan malzemelerin canlılar açısından risk oluşturduğunu belirtti.