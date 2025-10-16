Mersin'de Denetim: 274 İşletmeye İdari İşlem Uygulandı

Mersin'de yapılan denetimlerde eksiklikleri bulunan 274 işletmeye idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, restoran, kafe, bar ve spa merkezlerine yönelik denetim yapıldı.

Denetim yapılan 670 işletmede faaliyet konusu dışında ve kayıtsız şekilde çalıştığı belirlenen 113 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bazı işletmelerde çalışma izni bulunmadığı tespit edilen 18 yabancı uyruklu yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.

Denetimlerde 6 iş yerinin gerekli sertifika ve yetki belgesi bulundurmadığı ve yaşı küçük 2 kişinin çalıştırıldığı belirlendi, işletmeler hakkında yasal işlem yapıldı.

Çalışmada, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eksiklikleri tespit edilen 274 işletmeye idari işlem uygulanan denetimlerde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.