Haberler

Mersin'de Denetim: 274 İşletmeye İdari İşlem Uygulandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de gerçekleştirilen denetimlerde eksiklikleri bulunan 274 işletmeye yasal işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, fuhşa aracılık eden 10 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de yapılan denetimlerde eksiklikleri bulunan 274 işletmeye idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, restoran, kafe, bar ve spa merkezlerine yönelik denetim yapıldı.

Denetim yapılan 670 işletmede faaliyet konusu dışında ve kayıtsız şekilde çalıştığı belirlenen 113 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bazı işletmelerde çalışma izni bulunmadığı tespit edilen 18 yabancı uyruklu yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.

Denetimlerde 6 iş yerinin gerekli sertifika ve yetki belgesi bulundurmadığı ve yaşı küçük 2 kişinin çalıştırıldığı belirlendi, işletmeler hakkında yasal işlem yapıldı.

Çalışmada, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eksiklikleri tespit edilen 274 işletmeye idari işlem uygulanan denetimlerde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Böylesi ilk defa görülüyor! Göl ikiye bölündü

Böylesi ilk defa görülüyor! Göl ikiye bölündü
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
8 buçuk aylık hamile Jasmıne Tookes karnı burnunda podyuma çıktı

Defilede şaşırtan an! 8,5 aylık hamile modelden cesur gösteri
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi

O şehrimizi şahlandıracak keşif! Dünyanın en büyük ikincisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.