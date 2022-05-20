Mersin'de demir yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı - Haberler

Mersin'de demir yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı
AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'in Tarsus ilçesinde demir yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde demir yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.
Ercan Özcan idaresindeki 42 CLP 93 plakalı demir yüklü tırın dorsesinde Pozantı ilçesine seyir halindeyken kavşaklar mevkisinde yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dorsede hasar oluştu.
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel