Mersin'de demir yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı - Haberler

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Mersin'de demir yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de demir yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde demir yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde demir yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Ercan Özcan idaresindeki 42 CLP 93 plakalı demir yüklü tırın dorsesinde Pozantı ilçesine seyir halindeyken kavşaklar mevkisinde yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dorsede hasar oluştu.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

İtfaiye, Tarsus, Mersin, Yangın, Güncel, Haberler

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