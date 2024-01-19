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Mersin'de DEAŞ Üyeleri Tutuklandı

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Mersin'de DEAŞ üyesi oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

MERSİN'de, DEAŞ üyesi oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, 16 Ocak'ta, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. ve M.K.A.D., savcılıktaki ifadeleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler W.H.M.M., T.E.M., M.A., M.E. ve H.T. ise tutuklandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Terörle Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Adliye Terör Politika Güncel Haberler

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