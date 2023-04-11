Mersin'de DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda içlerinde sözde sorumlu düzeyinde faaliyet yürüten bir şüphelinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.
Gözaltındaki 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Güncel