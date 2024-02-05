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Mersin'de DEAŞ Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

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Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne yardım ettikleri tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Çalışmada, yurda başka ülkenin kimlik bilgilerini kullanarak girdikleri, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri, Mersin'de "hücre evi yapılanması" arayışında oldukları, örgüt mensuplarına yardımda bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu F.A. ve R.M.A. operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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