Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 6 Tutuklama

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde silahlı faaliyet yürüten, örgütün ideolojisi doğrultusunda eleman temin etmeye çalışan ve yurt dışına kaçma arayışında olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü sınır dışı edildi.