Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de gerçekleştirilen şafak operasyonunda terör örgütü DEAŞ'a mensup olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kesici alet ve dijital materyal ele geçirildi.