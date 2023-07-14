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Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 5 Gözaltı

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Mersin'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda kesici ve delici alet, BTK tarafından yasaklanmış telsiz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.

5 GÖZALTI

Mersin'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Adresinde bulunmayan 1 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda kesici ve delici alet, BTK tarafından yasaklanmış telsiz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel

Mersin Güncel Haberler

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