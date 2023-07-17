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Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 3 Tutuklama, 2 Sınır Dışı, 1 Adli Kontrol

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Mersin'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si sınır dışı edilmek üzere, 1'i de 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si sınır dışı edilmek üzere, 1'i de 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bu sabah adliyeye sevk edilen zanlılardan U.E., A.H. ve M.A. tutuklanırken, B.Y.Y. ve A.H.J. sınır dışı edilmek üzere savcılıkça serbest bırakıldı, A.H. ise 'adli kontrol' kapsamında salıverildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mersin Güncel Haberler

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