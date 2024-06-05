Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, zanlıların kimlikleri ve adresleri belirlendi. Operasyon sonucunda ele geçirilen doküman ve dijital materyaller incelenmek üzere alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışmalar yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, 3 zanlının kimliği ve adreslerini belirledi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus ve Yenişehir ilçelerindeki ikametlere düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.
Adreslerde ele geçilen doküman ve dijital materyaller incelemeye alındı.
Jandarmaya götürülen 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.