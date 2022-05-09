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Mersin'de DEAŞ operasyonu (3)

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Ercan - Güncel
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Mersin'de DEAŞ operasyonu (3)

2 KADIN ŞÜPHELİ CANLI BOMBAMersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden A.M. ile S.E. isimli kadınların, örgütün 'Karadul' olarak adlandırdığı canlı bomba olarak kente eylem yapmak için geldikleri bildirildi.

MERSİN (DHA) - 2 KADIN ŞÜPHELİ CANLI BOMBA

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden A.M. ile S.E. isimli kadınların, örgütün 'Karadul' olarak adlandırdığı canlı bomba olarak kente eylem yapmak için geldikleri bildirildi. Kadınların eşlerinin de DEAŞ'ın eylemlerinde hayatını kaybettikleri kaydedildi.Bu arada operasyonda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel

Mersin, Terör, Bomba, DEAŞ, Güncel, Haberler

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