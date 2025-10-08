Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Çalışma kapsamında, terör örgütüne eleman sağladıkları ve çatışma bölgeleriyle bağlantısı olduğu belirlenen 2 şüpheli tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ilçesinde düzenlenen operasyonda söz konusu 2 zanlı gözaltına alındı.

Bu kişilerin adreslerinde bulunan çok sayıda materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.