Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a bağlantılı olduğu belirlenen 2 zanlı tutuklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda materyale el kondu.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Çalışma kapsamında, terör örgütüne eleman sağladıkları ve çatışma bölgeleriyle bağlantısı olduğu belirlenen 2 şüpheli tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ilçesinde düzenlenen operasyonda söz konusu 2 zanlı gözaltına alındı.

Bu kişilerin adreslerinde bulunan çok sayıda materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
