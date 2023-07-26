Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmada, örgüt mensuplarının faaliyetleri deşifre edildi. Şüphelilerin kimlikleri tespit edildikten sonra Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakalandılar. Şüphelilerin adreslerinde bulunan doküman ve dijital malzemeler incelenmek üzere alındı.