Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmada, örgüt mensuplarının faaliyetleri deşifre edildi. Şüphelilerin kimlikleri tespit edildikten sonra Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakalandılar. Şüphelilerin adreslerinde bulunan doküman ve dijital malzemeler incelenmek üzere alındı.
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, örgüt mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen 2 şüphelinin kimliği tespit edildi.
Zanlılar, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.
Bu kişilerin adreslerinde bulunan doküman ve dijital malzemeler incelemeye alındı.