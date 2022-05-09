MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU

TARSUS, MERSİN (DHA) - Mersin'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen kent genelinde 10, Tarsus ilçesinde 3 olmak üzere 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan ev ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ile 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel