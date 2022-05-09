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MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Mersin'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen kent genelinde 10, Tarsus ilçesinde 3 olmak üzere 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - Mersin'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen kent genelinde 10, Tarsus ilçesinde 3 olmak üzere 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan ev ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ile 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mersin, Tarsus, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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