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Mersin'de DEAŞ operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Ercan - Güncel
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Mersin'de DEAŞ operasyonu

MERSİN'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenledi.

MERSİN'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptığı çalışmada 13 şüpheliyi belirledi. Polis, bu sabah 200 kişilik ekiple operasyon için düğmeye bastı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde 8, Tarsus'ta 3 adrese şafak operasyonu düzenleyen ekipler, belirlenen bazı şüphelileri de gözaltına aldı. Polislerin adreslerde aramaları devam ederken, suç unsurlarına da el konuldu.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörle Mücadele, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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