MERSİN'DE DEAŞ'IN FİNANSÖRLERİNE OPERASYON; 1 GÖZALTI

MERSİN'de terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı 1 kişi ise aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelemesinde şüpheli H.A.'nın, terör örgütüyle iltisaklı kişi ve derneklere para transferinde bulunduğu belirlendi. Zanlılardan M.J.'nin de farklı bölgelerdeki grup ve kişilere aktarmak üzere fon topladığı saptandı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda adreslere baskın yapan polis, M.J.'yi gözaltına alındı H.A. ise adresinde bulunamadı. Adreslere yapılan aramada 75 bin 645 lira, 27 bin 391 dolar, 16 bin 655 euro, 2 ajanda ile 60 adet doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. M.J. sorguya alınırken kaçan H.A. ise aranıyor. (DHA)